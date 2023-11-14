Москва, 14 ноября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает получить политические дивиденды «играя» против «Газпрома» и пытаясь уклонится от погашения многомиллионных долгов «Молдовагаза» перед российской стороной. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 ноября заявил Вадим Понкратов, директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ.

President.gov.ua

Ранее Санду заявила, что поскольку «Газпром» является акционером «Молдовагаз», то он и несёт ответственность за долги. Долг же, по её словам, составляет не 700 млн долларов, а только 9 млн. Также Санду призналась, что её вовсе не беспокоит то, что наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал опубликованный минэнергетики Молдавии отчет аудита исторической задолженности за российский газ.

Понкратов констатировал, что Санду продолжает игру, которая вошла в активную фазу в сентябре 2023 года. По его словам, нынешнее заявление Санду — это лишь очередной акт данной игры на грани фола.

«Напомню её суть — официальный Кишинёв отрицает долг в размере 709 млн долларов (основной долг 433 млн долларов и начисленные пени в 276 млн долларов) «Молдовагаза» перед «Газпромом» за поставленные с 2011 года объемы газа, — сказал Понкратов. — Едва ли Санду можно упрекнуть в незнании основ корпоративного права. Поэтому, рассуждая об ответственности за долг «Молдовагаза» перед «Газпромом», она прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что речь идёт о двух независимых хозяйствующих субъектах, вступивших в договорные отношения. И факт доминирующего участия одной компании в другой не является поводом для искажения существа договорных обязательств».

По мнению Понкратова, Санду пытается сформировать общественное мнение как в собственной стране, так и в пуле стран, вставших на путь экономической конфронтации с Россией. «Газпром» является одним из локомотивов российской внешней экономической повестки, и, играя против него, можно рассчитывать на неплохие политические дивиденды.

«Очевидно, что судьба данного долга будет решаться в суде, — заявил Понкратов. — В нормальной ситуации победа «Газпрома» в споре с «Молдовагазом» и правительством Молдовы была бы гарантирована, но сейчас можно ожидать как минимум затягивания рассмотрения подобного иска».

Экономист подчеркнул, что сейчас руководство Молдавии не выглядит договороспособным и попытается использовать геополитическую ситуацию для отрицания долга вместо попыток реструктуризации и урегулирования.

В свою очередь Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, объяснила поведение Санду тем, что президент Молдавии старается всеми правдами и неправдами решить нарастающие проблемы в экономике её страны.

«Сначала она пыталась манипулировать и шантажировать российскую сторону газовой сделкой. Но на текущий момент долг в 709 млн признан с обеих сторон, так как это условие было одним из пунктов договора на продолжение поставок газа в 2021 году. Наличие аудиторского заключения со стороны Молдавии, которое до сих пор официально не опубликовано, для российской стороны не имеет никакого значения, потому как компания, его подготовившая, не аккредитована в РФ. На практике долг перед «Газпромом» в 700 млн лежит на компании, находящейся в Приднестровье, чьи электростанции снабжают Молдавию электричеством, используя российский газ. Поэтому молдавской стороне всё равно придётся платить по счетам, несмотря на попытки руководства избежать этого», — уверена Скрыль.

Критически рассуждения Санду оценил и генеральный директор «Института национальной энергетики» Сергей Правосудов. Он призвал не забывать, что ответственность за то, что Молдавия задолжала «Газпрому» большие деньги за поставки газа, лежит на молдавских неплательщиках, а не на российской стороне.

«Проблема неплатежей в том, что потребители на территории Молдавии не платят за газ и формируют задолженность, — констатировал Правосудов. — Поэтому когда говорится, что это проблема поставщика, то это звучит немного странно. Получается, что поставщик не должен поставлять и тогда проблемы не будет».

Он подчеркнул, что объём задолженности регулярно признавался молдавскими властями и подтверждался документами из года в год. И все предыдущие правительства Молдавии подтверждали, что их потребители имеют эту задолженность.

«Но пришло новое правительство и заявило, что мы, мол, сомневаемся, что прошлые правительства правильно подтверждали эти долги, — сказал Правосудов. — На что это всё опирается? Дело в том, что правительство Молдавии сделало финт — оно перестало покупать газ у «Молдовагаза» и покупает у каких-то сторонних компаний. За счёт кредитных средств, выделенных международными европейскими структурами. А «Молдовагаз» поставляет газ только на территорию Приднестровья».

Но тут, как подчеркнул Правосудов, вся проблема в том, что на территории Приднестровья находятся электростанции, которые снабжают не только само Приднестровье, но и всю Молдавию. И получается, что республика получает российский газ опосредованно — в виде электроэнергии, которую она покупает у Приднестровья.

«И поскольку Молдавия сейчас не покупает газ у России напрямую, а покупает у других структур, то она совершенно не заинтересована в погашении долга перед той структурой, которая поставляет газ на территорию Приднестровья, — объяснил Правосудов. — Наоборот, Санду выгодно забыть об этом долге как о долге каких-то предыдущих людей, к которым они не имеют никакого отношения».

Однако, по его словам, здесь возникает вопрос: «А что если приднестровские электростанции перестанут поставлять электричество, произведённое из российского газа, на территорию Молдавии?»

«Сейчас стороны имеют диаметрально противоположные интересы в данном споре. Обычно в такой ситуации приходят к каким-то компромиссам, или находят третейского [судью], когда оба участника спора соглашаются, что эта сторона нейтральна», — подытожил Правосудов.

По мнению Евгения Генкина, доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова, судьба этого долга будет зависеть от множества факторов: от правовых аспектов (например, результатов независимого аудита и действующего законодательства), от переговорного процесса между «Газпромом» и «Молдовагазом», а также от политической воли и экономических интересов обеих сторон.

«Молдавия не является дружественным для нас государством. Возможно, дело перейдет в судебную инстанцию или будет решено через международное посредничество. С учетом геополитической ситуации такие решения порой немотивированно принимаются не в пользу российских компаний», — призвал не забывать Генкин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Санду, её не удивляет решение об отказе согласовывать отчёт по аудиту долга Молдавии перед российской компанией «Газпром». Более того, она заверила, что располагает некими «доказательствами» того, что задолженность Молдавии перед «Газпромом» составляет 9 млн долларов, а не 700 млн.

До этого стало известно, что наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал отчёт аудита исторической задолженности перед российской компанией «Газпром» за поставленный газ. Этот отчёт сочли не соответствующим требованиям независимости аудита, поскольку один из его исполнителей имеет конфликт интересов с ПАО «Газпром». При этом в российской компании подчеркнули, что заранее уведомили молдавскую сторону об этом обстоятельстве, однако она не предприняла никаких действий для его устранения.

Кроме того, Санду сказала, что что у Кишинёва не осталось общих тем для обсуждения с Москвой, так как Москва будто бы перестала уважать интересы Молдавии.