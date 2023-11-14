Москва, 14 ноября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. В России бизнес и государственные предприятия согласятся сократить рабочую неделю на один час только при условии сохранения объёма выполняемых работ. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 ноября заявила Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Максим Блинов/РИА Новости

Ранее сервис Superjob провел опрос, который показал, что в России идею о сокращении на один час рабочего дня перед выходными поддерживают 61% жителей РФ.

Лебединская рассказала, что эксперименты по сокращению продолжительности рабочего времени проводились с 1965 года, но оставались именно экспериментами — повсеместного внедрения так и не произошло. Наиболее известный эксперимент провела ирландская компания Roundpay Metal Finishers. Кроме того, новозеландская Perpetual Guardian сократила рабочее время до 30 часов, а в 2019 году такая же идея тестировалась в Microsoft Japan. Но, как заметила Лебединская, практически нигде такой формат не прижился.

«Для осторожного подхода к такой новации есть ряд причин, — объяснила экономиста. — И бизнес, и государственные предприятия пойдут на такое сокращение только при условии сохранения объёма выполняемых работ. Весь вопрос в производительности труда. Пока мы замещаем качество труда количеством. Если сократить рабочее время на час, то это не увеличит выработку».

При этом она обратила внимание, что Трудовой кодекс РФ уже даёт возможность сократить рабочее время без массового перехода на такой режим работы.

«В условиях неполной занятости в стране в июне 2023 года уже трудились 4,7 млн человек», — заметила она.

В свою очередь, Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, сказал, что многое зависит от отрасли экономики, поскольку не на каждом предприятии можно будет ввести подобный режим работы из-за особенностей производственного процесса.

«В поддержке большинства населения сокращённого рабочего дня перед выходными нет ничего удивительно. Все мы любим больше отдыхать. Но, тут такая же аналогия, как и с сокращённой рабочей неделей — уменьшение производительности труда, доходов компаний, зарплаты сотрудников. Единственная разница в меньшем объёме указанных потерь, если сокращать рабочее время каждой пятницы на один час», — сказал Порочкин.

Однако Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова, полагает, что если рабочую неделю в России сократят на 1 час, то никаких особенно скверных последствий для экономики страны не будет.

«Во многих странах продолжительность рабочей недели законодательно меньше 40 часов, — заметила Иванова-Швец. — Так что для нашей экономики никаких серьёзных последствий не будет. Даже наоборот, обычно продуктивность последнего часа невысокая, а значит в случае сокращения рабочей недели производительность труда может увеличиться».

Она подчеркнула, что во многих странах есть такая практика, когда рабочий день перед выходными сокращается, и не только на час, а и на несколько часов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сенатор Айрат Гибатдинов внёс законопроект о сокращении рабочего дня один час перед выходными и государственными праздниками. По его мнению, снижение продолжительности рабочей недели не только уменьшит чрезмерную нагрузку на трудоспособное занятое население, но и предоставит возможность дополнительно создавать новые рабочие места.

В свою очередь, сервис Superjob провёл опрос, который показал, что против подобных перемен выступают 16% россиян, а поддерживают 61%. Кроме того, выяснилось, что 70% опрошенных в пятницу отрабатывают полный рабочий день, а у 28% респондентов время работы в пятницу сокращено на один час.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб предлагала сократить продолжительность рабочей недели в России с 40 до 36 часов. Она считает, что по этому пути идут многие страны мира и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной.

В начале июля 2023 года были опубликованы результаты исследования, проведённого экспертами FinExpertiza, которые выяснили, что в период с января по март этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю.