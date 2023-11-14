Москва, 14 ноября, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Правительство проверит информацию о том, что российским экспортёрам, получающим выручку в рублях, приходится покупать иностранную валюту, чтобы потом её обменять на рубли, сообщил 14 ноября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА Регнум

Его попросили прокомментировать публикацию в СМИ про двойную конвертацию. В ней говорится, что введённая схема создаёт дополнительные сложности для подсанкционных компаний, так как у них ограничены возможности в использовании валюты. Песков сообщил, что в Кремле видели материал.

«Это, конечно, вопрос, который больше относится к сфере деятельности правительства. Конечно, экономический блок, наверное, будет проверять эту информацию», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ, обязывающий ряд экспортёров продавать валютную выручку на российском рынке. Эту меру ввели для стабилизации курса рубля. Объёмы обязательных продаж валюты поручили определить правительству.

Правительство 13 октября определило, что российские компании на свои счета в России должны вносить не менее 80% валютной выручки от экспорта. Кроме того, они обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки на счетах в российских банках и не менее 50% средств, полученных по каждому экспортному контракту.