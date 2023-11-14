Москва, 14 ноября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду, заявившая, что Россия якобы не уважает интересы граждан республики, не учитывает результаты муниципальных выборов, которые, скорее, свидетельствуют об обратном. Об этом 14 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября Санду заявила, что у Кишинёва не осталось общих тем для обсуждения с Москвой. Молдавский президента также обвинила Россию в том, что она якобы перестала уважать интересы республики. По утверждению Санду, позиция молдавских властей основана на интересах граждан этой республики.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 8 ноября предупредил Кишинёв, что он взял курс на потерю суверенитета, в результате чего Молдавия может стать очередной жертвой западных стран. Он также подчеркнул, что молдавские власти вопреки мнению народа проводит политику румынизации Молдавии и хотят войти в Евросоюз.

Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что Молдавия утрачивает собственную идентичность. Глава государства уточнил, что этому может помешать только молдавский народ.

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