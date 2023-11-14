Москва, 14 ноября, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что глава государства посетит XXV Всемирный Русский народный собор, запланированный на 27–28 ноября 2023 года в Москве.

«Слушайте, давайте не будем так далеко забегать, я не исключаю его, но мы своевременно об этом сообщим», — сказал представитель Кремля.

По инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится XXV Всемирный Русский Народный Собор «Настоящее и будущее Русского мира». На мероприятии планируют обсудить такие вопросы, как миссии русского народа, русского церковного ответа на вызовы времени, жизни современной русской семьи. Тематические секции пройдут в залах Храма Христа Спасителя 27 ноября, а 28 ноября в Кремлевском Дворце состоится пленарное заседание собора.