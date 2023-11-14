Москва, 14 ноября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Американские власти не прекращают свои санкционное устремление в той или иной форме, однако Россия адаптируется под эти условия. Об этом 14 ноября в ходе пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрос информации министерством финансов США о 100 танкерах якобы перевозивших российскую нефть.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы адаптируемся под эти условия, действуем так, как это соответствует нашим интересам», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Агентство Reuters сообщило, что в министерстве финансов США запросили у управляющих компаний информацию о сотне танкеров, которые якобы занимались перевозкой предназначенной для экспорта российской нефти в обход введённых Западом санкций.

Уточняется, что некоторые из кораблей, в отношении которых идёт расследование, были якобы вовлечены в транспортировку топлива из дальневосточного порта Козьмино или загружались в порту Приморск на берегу Финского залива. Всего зарубежным фирмам ведомство направило 30 уведомлений.

Как сообщало ИА Регнум, страны G7, ЕС и Австралии с 5 декабря 2022 года установили потолок цен на уровне $60 за баррель на нефть, поставляемую морем. В апреле 2023 года действие этого ограничения продлили.

В мае Еврокомиссия предложила запретить судам, которые подозреваются в попытке обойти потолок цен в отношении российской нефти, вход в европейские порты и шлюзы. Европейские чиновники сослались на «резкое увеличение числа обманных действий и связанных с ними экологических рисков».

Агентство Bloomberg, ссылаясь на данные финского независимого Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщило 26 сентября, что западные танкеры, несмотря на санкции, перевозят большую часть российских экспортных партий нефти и топлива. По данным издания, российскую нефть вывозит и так называемый теневой флот танкеров, зарегистрированных вне юрисдикций государств, которые ввели санкции. Согласно данным центра, такие суда, как правило, перевозят нефть на более короткие расстояния.