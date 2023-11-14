Москва, 14 ноября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Около 100 россиян и членов их семей прошли через контрольно-пропускной пункт «Рафах» из сектора Газа в Египет. В настоящее время они находятся в египетской столице и готовятся вылететь в Россию. Об этом сообщило Министерство иностранных дел на сайте.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Эвакуационные мероприятия продолжаются. Обеспечен выход через КПП «Рафах» (в Египет) ещё около 100 российских граждан и членов их семей, которые перевезены на автобусах в Каир. Они готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС России», — проинформировал МИД.

В ведомстве указали на продолжающуюся крайне сложную обстановку вокруг пограничного перехода и его ограниченную пропускную способность. Продолжается эвакуация иностранных граждан на фоне боевых действий в секторе Газа.

Дипломаты поблагодарили египетских, израильских, палестинских и катарских коллег за помощь.

Утром 14 ноября ИА Регнум сообщало, что в списке на выезд из сектора Газа числятся около 50 россиян. Всего к эвакуации из региона готовятся 576 человек. Это граждане Великобритании, Германии, Дании, Иордании, Испании, а также Казахстана, Румынии, Северной Македонии, США, Финляндии и Швеции.

Сутками ранее Минздрав констатировал удовлетворительное состояние 70 граждан России. Всем им разрешили вылет в Москву. Среди них находилась беременная женщина на позднем сроке, 27 детей, пятерым из которых ещё нет трёх лет.

МЧС 13 ноября приводило данные, что КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа пересекли 99 россиян, в том числе 43 ребёнка. Всего за два дня из анклава в Египет выехали 169 россиян.