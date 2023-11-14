Вашингтон, 14 ноября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Нападающий хоккейного клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что для укрепления иммунитета регулярно принимает пантовые ванны на Алтае, в которые добавляют кровь с молодых рогов оленей-маралов. Он рассказал об этом 14 ноября в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

Russell Hons\Zuma\TASS Кирилл Капризов

«Ванны из рогов оленя? Это маралы. Называются пантовые ванны. Сейчас многие их делают, я давно их начал принимать. Это полезно для здоровья, просто лучше себя ощущаешь, помогает иммунитету. Не знаю, правда ли это, но я в это верю, мне кажется, это правильно», — сказал он.

Хоккеист уточнил, что, по его мнению, такие процедуры можно проходить, если от них самочувствие не становится хуже.

Капризов также отметил, что на протяжении шести-семи лет ездил на Алтай, где принимал такие ванны, и не был там только последние два года.

«И у меня до этого не было, чтобы я заболел или что-то такое, температуры никогда не было. Может, помогает. Из их рогов кровь, потом в кипяток, что-то перемешивается — короче, там целый этап», — добавил игрок.

Капризов играет в составе «Миннесоты» с 2020 года, до этого в России выступал за клубы «Металлург» из Новокузнецка, «Салават Юлаев» и ЦСКА, в составе последнего стал обладателем Кубка Гагарина. Он также является чемпионом зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. В НХЛ сыграл в общей сложности 218 матчей, в которых набрал 249 очков (119 шайб + 130 голевых передач).

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Коламбус Блю Джекетс» отличился двумя результативными передачами. Хоккеист смог набрать очки в 14 матчах подряд, повторив клубный рекорд по продолжительности результативной серии с начала сезона, а также рекорд россиян в НХЛ по этому показателю.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 12 ноября смог сократить отставание от канадца-рекордсмена Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ до 68 шайб. 38-летний хоккеист оформил дубль в победном для своего клуба матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). После этого в его активе стало 826 шайб в 1360 матчах НХЛ.