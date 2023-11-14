Москва, 14 ноября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Замороженные российские активы на дают покоя Евросоюзу, который ищет «законные основания» для передачи их Киеву, говорится в материале «РИА Новости».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Всего Запад заблокировал порядка 300 млрд долларов», — говорится в статье.

При этом журналисты называют задачу по передаче Киеву российских активов невыполнимой, поскольку такой прецедент повлечёт отток иностранного капитала. С другой стороны, европейские СМИ сообщили, что якобы нашли юридические основания для передачи Киеву средств, и даже подготовили пакет документов.

Многие европейские чиновники однако обеспокоены сопутствующими рисками. Бельгия и Люксембург, в частности, предостерегает чиновников от необдуманных шагов. В материале отмечается, что конфискация замороженных активов чревата непредсказуемыми экономическими последствиями, так как другие страны захотят вывести свои средства. Так, Китай отказывается от вложений в недвижимость и производство в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Конгресс США поддержал законопроект о передаче Украине активов Российской Федерации. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия прорабатывает ответные меры в случае отъёма её активов странами Запада.

При этом президентВладимир Путинподписал указ, согласно которому можно обменять часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян.

В марте исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что изъятые ЕС российские госактивы рано или поздно придётся вернуть, возможно, ещё и с процентами. Он подчеркнул, что любая воровская схема противоречит общепринятым правовым нормам. Так, в крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг Euroclear в октября сообщили, что за девять месяцев российские активы принесли три миллиарда евро.

Заморозка российских активов странами ЕС ввели в ответ на проведение специальной военной операции на Украине.