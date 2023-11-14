Москва, 14 ноября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Талисманом первых мультиспортивных соревнований «Игры будущего», которые состоятся в Казани в 2024 году, стане жар-птица Мира. Его представили 14 ноября на выставке-форуме «Россия» в Москве на церемонии празднования 100 дней до начала соревнований.

Над создание талисмана работали студенты из Татарстана Мария Ромашка, Алина Хасянова и Дарья Сидакова. Они рассказали, что увидели взаимосвязь между птицей и звездой по имени Мира, которая является одним из древнейших космических светил и переводится с латыни как «удивительный

Как сообщало ИА Регнум, первые «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В них примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине: 16 в основной и пять ― в расширенной программе. Соревнования поделят на пять категорий или «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

В видеообращении к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего» президент России Владимир Путин заявил, что идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперёд и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность.

Глава государства не сомневается, что предстоящий турнир вызовет отклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многополярного мира ― это гармония интеллекта и физического совершенства. По его словам, «Игры будущего» уже объединили представителей пятидесяти государств, и это только начало.

Как пояснил министр спорта РФ Олег Матыцин, главное назначение «Игр будущего» ― показать открытость России как страны, которая активно воспринимает тенденции среди молодого поколения.