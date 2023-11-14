Норильск, Красноярский край, 14 ноября, 2023, 12:19 — ИА Регнум. В Норильске собака с перерезанным горлом самостоятельно пришла к отделению МЧС. Животному оказали помощь и провели операцию. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное. Собаку передали местным зоозащитникам.

Artem Sobolev/Global Look Press

Правоохранители инициировали проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Также они пытаются установить личность злоумышленника, изуродовавшего пса. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на отдел полиции в Норильске.

Как сообщало ИА Регнум, жительница Новосибирска отправилась в психиатрическую лечебницу за истязание 44 собак.

Суд установил вину женщины в жестоком обращении с животными, по этой причине они погибали и получали увечья. В течение семи лет местная жительница и её брат содержали в квартире и на придомовой территории 44 собаки. Животные не были обеспечены кормом и водой, жили в антисанитарных условиях без ветеринарной помощи. Из-за этого 18 из них погибли, ещё три получили увечья.