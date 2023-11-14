Москва, 14 ноября, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента. Документ 14 ноября опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

В законе уточняются положения о фото− и видеосъёмке на избирательных участках, которые могут проводить только имеющие на это право в соответствии с законодательством лица.

Недопустимы также нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей, а сохранение конфиденциальности содержащихся в списках избирателей персональных данных является обязательным.

В документе также говорится, что голосование на выборах в субъектах федерации, где объявлено военное положение, может проводиться только после консультаций Центризбиркома с Министерством обороны, ФСБ и главами регионов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября Совет Федерации России одобрил закон, который уточняет ряд положений закона «О выборах президента РФ». Это было сделано во время пленарного заседания верхней палаты парламента.

Накануне, 13 ноября, стало известно, что Совфед может в декабре назначить дату выборов президента России. Верхняя палата парламента, согласно Конституции, имеет право принимать такое решение и должна принять его не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня проведения голосования.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, чтоПутинпока не принял решения о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году. Он также пообещал проинформировать СМИ в случае принятия главой государства такого решения.