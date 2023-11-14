Нью-Йорк, США, 14 ноября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Все медицинские учреждения в северной части сектора Газа и его столице — Газе — прекратили деятельность из-за отсутствия электроэнергии и топлива, персонала и медикаментов. Исключение составляет только одна больница — Аль-Ахли. Положение в анклаве усугубляют бомбардировки и боевые действия в его окрестностях. Об этом 14 ноября сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН).

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«По имеющимся данным, по состоянию на 13 ноября все больницы в городе Газа и на севере Газы, за исключением одной, не работают из-за отсутствия электроэнергии, медицинских расходных материалов, кислорода, продуктов питания и воды», — заявили в УКГВ ООН.

В организации констатировали, что в Газе нет чистой воды и находящиеся там люди вынуждены её пить из небезопасных источников. Всё это, отметили в УКВГ, грозит распространением различных заболеваний. Из-за нехватки продовольствия люди местами начали голодать, добавили в подведомственном ООН подразделении.

Как сообщало ИА Регнум, в Палестине уже предупреждали о риске остановки работы всех больниц в Газе. В минздраве отметили, что если помощь в сектор Газа не прибудет в течение ближайших 48 часов, работа всех больниц в анклаве остановится.

Утром 14 ноября стало известно, что север сектора Газа могли покинуть свыше миллиона человек. Данные сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Питер Лернер.

Он рассказал, что Израиль уже уничтожил около 15 тысяч целей с начала наземной операции в секторе Газа. По словам Лернера, среди них 300 подземных тоннелей. Кроме того, ЦАХАЛ разрушил несколько сотен домов, в которых силы противника готовили ловушки для израильских войск.

7 октября на Израиль со стороны ХАМАС из сектора Газа обрушился беспрецедентный по масштабу ракетный удар. Затем бойцы проникли в приграничные районы на юге страны. Там они расстреливали, как военнослужащих, так и гражданских. Взяли в плен более 200 заложников.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом. Они начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Власти Израиля объявили о полной блокаде этого региона: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

За всё время обострившегося противостояния в секторе Газа погибли свыше 11 тысяч человек, несколько десятков тысяч ранены. По сообщениям из израильских официальных источников, с начала наземной операции погибли 47 солдат.