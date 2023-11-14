Москва, 14 ноября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Мультиспортивные соревнования «Игры будущего» уже объединили представителей пятидесяти государств, и это только начало. Об этом 14 ноября в видеообращении к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего» заявил президент России Владимир Путин.

Егор Алеев/ТАСС

«Ровно 100 дней отделяют нас от первых в истории «Игр будущего» — большого, насыщенного событиями и, безусловно, уникального спортивного праздника», ― напомнил глава государства.

Он подчеркнул, что идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперёд и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность.

«Нет сомнений, что предстоящий турнир вызовет отклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многополярного мира ― это гармония интеллекта и физического совершенства», ― отметил российский лидер.

Также глава государства добавил, что спорт ― это символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания стран и народов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми президент Владимир Путин отметил открытость России ко всем современным спортивным дисциплинам, в числе которых киберспорт.

Он также заявил о готовности страны проводить соревнования, объединяющие классический спорт и киберспорт. Глава государства подчеркнул, что хорошим показателем этого стала идея о проведении «Игр будущего», которые пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

Их планируют провести по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

Как пояснил министр спорта Олег Матыцин, главное назначение «Игр будущего» ― показать открытость России как страны, которая активно воспринимает тенденции среди молодого поколения.