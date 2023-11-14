Москва, 14 ноября, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Швейцарская компания услуг для гражданской авиации SITA решила закрыть российским компаниям доступ к международной авиационной доменной зоне. aero. Об этом говорится в материале «Известий».

Иван Шилов ИА Регнум

«С 10 ноября 2023 года SITA прекращает приём заказов на регистрацию и продление регистрации доменов в доменной зоне. aero», — говорится в материале.

Уведомление компаниям прислала одна из авторизованных в России организаций, осуществляющих регистрацию доменных имён. aero .Ru-Center. В письме компаниям рекомендовали в течение года перенести сайты на домен в другие зоны.

Пока регистрация и продление доменов в зоне. aero возможна, поскольку никакие ограничения ещё не вступили в силу.

В материале издания отмечалось, что решение не стало для российских компаний неожиданностью. Получив уведомление, Ru-Center экстренно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счёт, чтобы сохранить работоспособность их сайтов.

Ситуацию прокомментировали в Минтрансе. По словам замглавы ведомства Игоря Чалика, российские авиакомпании были готовы к отключению от домена. aero и серьезных последствий оно не несёт. Он заверил ТАСС в кулуарах форума «Транспорт России», что ничего страшного не произойдёт.

Международная авиационная доменная зона. aero появилась в 2002 году. Домен могли использовать только представители авиационной отрасли. Стоимость регистрации начиналась от 5,8 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, работу домена yandex. kz приостановили в августе в Казахстане за нарушение правил по размещению в стране. В министерстве цифрового развития республики заявили, что приняли это решение в соответствии с правилами регистрации, пользования и распределения доменных имен в интернете.