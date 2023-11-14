Грузовой поезд сошёл с рельсов в Киеве
В Киеве грузовой поезд сошел с рельсов, идут восстановительные работы
Киев, 14 ноября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. В Киеве грузовой поезд сошёл с рельсов. На месте ЧП идут восстановительные работы. Об этом 14 ноября сообщило украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.
Из-за происшествия движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошино временно перекрыли.
Ориентировочно восстановительные работы продлятся до 10:00 (11:00 по московскому времени).
Как сообщало ИА Регнум, 11 октября на востоке Индии произошла железнодорожная авария. Не менее 12 вагонов Северо-Восточного экспресса, следовавшего от терминала Ананд Вихар в Дели до Камахьи в Ассаме, сошли с рельсов недалеко от станции Рагхунатпур в Бихаре. В результате погибли не менее четырёх человек, порядка 100 числятся пострадавшими.
В Рязанской области 11 ноября в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента получил незначительные травмы помощник машиниста. ЧП не повлияло на движение пассажирских и пригородных поездов.