Югра, 14 ноября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Следователи начали проверку по факту нападения бездомной собаки на ребёнка в посёлке Фёдоровский в Ханты-Мансийском автономном округе, животное укусило семилетнюю девочку в лицо. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Dineshraj Goomany

«Проводится процессуальная проверка по сообщению о получении семилетним ребёнком травм лица в результате укуса собаки в городском поселении Фёдоровский Сургутского района», — говорится в сообщении.

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Укусившую девочку бездомную, чипированную собаку отловили, в ходе проверки установят все обстоятельства инцидента, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В ходе проверочных мероприятий следствие также даст оценку действиям лиц, ответственных в муниципалитете за организацию отлова бездомных животных.

На кадрах с места инцидента видно, как выходящая из магазина с родителями девочка подходит к бродячей собаке, чтобы её погладить, однако животное бросается на ребёнка и кусает её за лицо.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября в Калуге бойцовская собака напала на двух девочек. Пёс бросился на школьниц, пытавшихся от него убежать. Ему удалось схватить одну из девочек и повалить на асфальт, после чего он стал её кусать. Животное отогнал оказавшийся поблизости таксист.

Пресс-служба областного СК 12 ноября сообщила, что с детьми, подвергшимися нападению стаффордширского бультерьера в Калуге, работает психолог. Он консультирует детей и их родителей о минимизации негативных психологических последствий.