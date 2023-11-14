Екатеринбург, 14 ноября, 2023, 10:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту убийства школьником своей девушки и её матери, сообщили 14 ноября в пресс-службе Следственного комитета.

«Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ, предусматривающий ответственность за убийство двух лиц», — говорится в сообщении.

По уголовному делу проводят необходимые следственные мероприятия, подозреваемого допрашивают.

В пресс-службе городского управления МВД сообщили, что тела 62-летней женщины и 14-летней дочери нашли в квартире дома на Билимбаевской улице. В совершении преступления подозревают 16-летнего подростка.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Карачаево-Черкесской Республике задержали 16-летнего молодого человека по подозрению в убийстве десятилетней девочки. Мать девочки рассказала, что её дочь вышла из дома в магазин и не вернулась. Позднее сотрудники полиции обнаружили тело девочки в одной из квартир первого этажа в том же подъезде, где проживал ребёнок. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве.