Москва, 14 ноября, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел объявило в розыск владельца Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакара Абакарова. Это 14 ноября следует из базы розыска ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что 48-летнего Абакарова разыскиваются по статье уголовного кодекса. При этом по какой именно статье — не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября стало известно, что Абакаров имеет тесные связи с экстремистами, радикалами и людьми, получающими финансирование от зарубежных некоммерческих организаций (НКО). Отмечалось, что он также контактирует с бывшим депутатом Госдумы Ильёй Пономаревым (признан иноагентом, включён в список террористов и экстремистов) и получает денежные средства от последнего.

Днём ранее, 2 ноября, стало известно, что координировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы Telegram-канал «Утро Дагестан» принадлежит Абакарову. По данным «Известий», он находится в Стамбуле и ведёт информационную войну против России с помощью сети из 17 ресурсов, которые рассчитаны на регионы Кавказа и мусульманское население.

В аэропорт Махачкалы 29 октября ворвалась агрессивная толпа, которая разыскивала пассажиров рейса из Тель-Авива. Позднее выяснилось, что Telegram-канал «Утро Дагестан» публиковал посты о якобы прибытии беженцев из Израиля в Дагестан, а также призывал жителей региона выйти на улицы и устроить погромы.

Участники беспорядков смогли прорваться на взлётно-посадочную полосу и окружить самолёты. Нарушители устроили погромы и поджоги. По факту инцидента возбудили уголовное дело.