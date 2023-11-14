Москва, 14 ноября, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы арестовал 19-летнего Матвея Мельникова и 18-летнего Юрия Михеева, обвиняемых в подготовке диверсии на территории одной из воинских частей в Подмосковье. Об этом 14 ноября рассказали в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Михеева Ю. В. и Мельникова М. К., обвиняемых по п. «в» ч. 2. ст. 281 УК РФ («Диверсия с посягательством на объекты ВС России»)», — привело слова представителя суда ТАСС.

По данным следователей, молодые люди собирались осуществить поджог на базе хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Московской области. Вначале они пришли к ограждению воинской части для разведки обстановки, а спустя несколько дней прибыли туда же с бутылками с зажигательной смесью.

После этого обвиняемых задержали полицейские. Как предполагают следователи, молодые люди действовали по заданию украинских спецслужб. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы в случае признания их виновными.

Источник ИА Регнум 13 ноября рассказал, что на территории Подмосковья задержали двух молодых людей, проникших на территорию одной из воинских частей и собиравших информацию о военной технике. Они планировали в дальнейшем уничтожить военную технику в части путём поджога.

Ранее в этот же день в Московской области задержали мужчину, который собирал информацию о местной войсковой части. В смартфоне подозреваемого нашли десятки фотографий объектов этой части и геотеги, а в ходе дальнейшей проверки и при обыске у него дома нашли переписку с украинцем, которому он за вознаграждение передавал информацию о военных объектах.