ФСБ предотвратила теракт в Челябинске
ФСБ: в Челябинске задержан готовивший теракт сторонник украинских националистов
Челябинск, 14 ноября, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Российские спецслужбы пресекли попытку теракта в Челябинске с использованием самодельных зажигательных гранат, сообщили 14 ноября в региональном управлении ФСБ.
«Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт», — говорится в сообщении.
По версии следствия, задержанный собирался бросить коктейль Молотова в одно из административных зданий.
При задержании у мужчины при себе оказалась зажигалка и бутылки с зажигательной жидкостью.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт. Задержанного поместили в СИЗО. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщало ИА Регнум, в июне в Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли теракт в отношении одного из территориальных органов Министерства обороны России. По версии следствия злоумышленник планировал поджечь здание военкомата в Магнитогорске и участок Южно-Уральской железной дороги. В ведомстве заявили, что злоумышленник действовал по заданию спецслужб Украины.
В Геленджике в мае сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, готовившего теракт на объекте правоохранительных органов. Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство.