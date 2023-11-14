Тель-Авив, Израиль, 14 ноября, 2023, 10:15 — ИА Регнум. На сегодняшний день из-за эскалации конфликта между Израилем и Палестиной из северной части сектора Газа могли выехать свыше миллиона человек. Такую цифру на брифинге назвал представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Питер Лернер.

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

«Несколько сотен тысяч, а по некоторым оценкам и более миллиона человек эвакуировались из северных районов и отправились на юг», — уточнил он.

Лернер также сообщил, что с начала наземной операции в секторе Газа израильские военные уничтожила около 15 тыс. целей, в том числе 300 подземных тоннелей. Кроме того, по его словам, ЦАХАЛ разрушил несколько сотен домов, в которых силы противника готовили ловушки для израильских войск.

Как сообщало ИА Регнум, Россия 12 ноября приступила к эвакуации своих граждан из сектора Газа. первая группа пассажиров, прилетевших 13 ноября в московский аэропорт Домодедово эвакуационным рейсом из Каира, покинула зону таможенного контроля. На родину прибыли 70 российских граждан.

МЧС России 13 ноября сообщило о том, что вторую группу российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, отправили в Каир на автобусах.

Заместитель главы МЧС России Алексей Серко заявил, что всех российских граждан планируется доставить на Родину из сектора Газа в течение этой недели.

Из сектора Газа 13 ноября через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом должны были эвакуировать 421 иностранца и обладателя двойного гражданства. Такое количество гражданских вошло в списки, опубликованные погранслужбой палестинского анклава.