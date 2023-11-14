ДНР, 14 ноября, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Штурмовые группы подразделений Воздушно-десантных войск Вооружённых сил России захватили опорный пункт украинской армии на западном фланге артёмовского направления. Об этом 14 ноября сообщили в Министерстве обороны.

Алексей Майшев/РИА Новости

После нанесения артиллерийского удара штурмовые группы ВДВ вышли в лесопосадку, в которой укрывались украинские военные.

«Бойцы ивановского подразделения «Шторм» небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника», — говорится в сообщении.

Занятый российскими десантниками опорный пункт ВСУ находится на западном фланге артёмовского направления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 14 ноября, в Минобороны рассказали, что расчёт САУ «Гиацинт-С» Западного военного округа (ЗВО) за день сделал 87 выстрелов, чем помог сорвать попытку контрнаступления ВСУ на купянском направлении.

Ранее в этот же день начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что авиация группировки нанесла удары по боевикам украинского националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на краснолиманском направлении. Военный добавил, что лётчики также нанесли удары по около 170 целям ВСУ у Ямполя, Торского, Григоровки и Кировска.