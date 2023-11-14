Рамалла , 14 ноября, 2023, 10:05 — ИА Регнум. В списке на выезд из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» числятся около 50 россиян, сообщила 14 ноября пограничная служба анклава.

Ahmed Ibrahim/Global Look Press

Всего в списке на выезд из сектора Газа числятся 576 человек. Среди них граждане Германии, Казахстана, Румынии, Северной Македонии, США, Финляндии, Великобритании, Дании, Иордании, Испании и Швеции.

Работа по эвакуации российских граждан из сектора Газа организована МЧС России совместно с российскими дипломатами.

Как сообщало 13 ноября ИА Регнум, по данным МЧС России, пункт пропуска «Рафах» на границе Египта и сектора Газа пересекли 99 человек, в том числе 43 ребёнка. Министерство организовало в столице Египта оперативный штаб. Ночью туда прибыла первая группа россиян в составе 70 человек. Всего за два дня из сектора Газа в Египет выехали 169 россиян.

В списке на эвакуацию 13 ноября из сектора Газа через пункт «Рафах» числился 421 иностранец.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 13 ноября сообщил, что власти рассчитывают на продолжение эвакуации россиян из сектора Газа.

Согласно отчёту Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, опубликованному 10 ноября, в секторе Газа наблюдается нехватка продовольственных продуктов. Отмечалось, что ситуация в этом вопросе ухудшается, потому что союзники не могут доставить в Газу помощь.