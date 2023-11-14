Токио, 14 ноября, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Украине обещали вступление в Североатлантический альянс (НАТО), но пока конкретного графика этого процесса не существует. Об этом 14 ноября заявил помощник генерального секретаря альянса Дэвид ван Вил в интервью газете Asahi.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

По словам ван Вила, Киеву нужно выполнить несколько условий для вхождения Украины в НАТО.

Он уточнил, что, помимо завершения военного конфликта с Россией, Украине также необходимо провести модернизацию системы управления, что является очень важной задачей.

«Это очень важная задача. Я не могу указать сейчас на конкретный временной график вступления Украины в НАТО. Мы хотим избежать эскалации нынешнего [конфликта] до конфронтации между НАТО и Россией», — сказал помощник генсека.

По его мнению, НАТО также нужно понять, сможет ли оно определить во время боевых действий, достигла ли Украина необходимого уровня в своей системе управления.

«Но вступление в НАТО ей обещано», — добавил ван Вилл.

Чиновник отметил, что по мере затягивания военных действий альянсу всё труднее оказывать помощь Киеву. При этом он заверил, что она продолжится.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал принять Украину в альянс без потерянных территорий. По его утверждению, это снизит угрозу конфликта между Россией и НАТО.

В феврале спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что Киев рассчитывает получить приглашение в НАТО в июле 2023 года на Вильнюсском саммите.

Однако по итогам июльского саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение на вступление в организацию только после того, как все союзники сочтут выполненными все условия. В то же время, он добавил, что считает, что сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 июля заявил, что возможность выступления Украины в НАТО является большой угрозой для безопасности в Европе. Представитель Кремля уточнил, что принимающие такое решение лица должны отдавать себе в этом отчёт.