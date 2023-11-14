Москва, 14 ноября, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Российское правительство утвердило индексы повышения платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2024–2028 годы для каждого региона. Согласно распоряжению председателя Михаила Мишустина, со второго полугодия 2024-го средний индекс в среднем по России составит 9,8%, а в Москве, к примеру — 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%, в Подмосковье — 10,7%, в Ленобласти — 10,2%, в Омской области — 14%, республике Хакасия — 4%.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Также в документе прописаны предельно допустимые отклонения от величины указанных индексов. По отдельным муниципальным образованиям они могут составлять от нуля до 10,8%.

У коммунальщиков достаточно ресурсов, чтобы вообще не повышать тарифы, отметил в своём Telegram-канале 14 ноября доктор экономических наук Никита Кричевский.

«Кроме того, рост коммуналки отразится на росте инфляции. Наконец, такая тарифная политика приведет к снижению медианных реальных доходов людей», — подчеркнул эксперт, выразив надежду, что такое серьезное подорожание услуг ЖКУ будет последним.

Как сообщало ИА Регнум, тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения были внепланово проиндексированы 1 декабря 2022 года вместо запланированной ранее индексации 1 июля 2023 года. Тогда в российском правительстве пообещали, что предельный уровень индексации тарифов не превысит 9%, а в среднем «платёжка» вырастет на 324 рубля в месяц. Следующая индексация была запланирована на 1 июля 2024 года.

В конце декабря 2022 года лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил о потоке жалоб граждан на скачок роста стоимости электроэнергии с 1 декабря 2022 года. Политик считает повышение тарифов на ЖКХ необоснованным и незаконным. По его словам, регионы стали обходить предельное повышение индексации в 9% за счёт манипуляций с ночными тарифами.

В случае, если в России появится дифференцированный тариф на электроэнергию, сформируется более справедливая система оплаты, когда тот, кто больше потребляет, больше платит, отмечал в беседе с ИА Регнум 2 ноября 2023 года доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Таким образом эксперт прокомментировал информацию о том, что регионы РФ могут перейти на новые тарифы на электроэнергию, которые привяжут к объёмам потребления — когда ставка увеличивается с ростом расходования. Предполагается, что в числе прочего эта мера позволит бороться с «серым майнингом».

Правительственное постановление с утверждением индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2024–2028 годы должно стать сдерживающим фактором роста тарифов, пояснили в Федеральной антимонопольной службе.