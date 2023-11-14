Токио, 14 ноября, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Токио считает южную часть Курильских островов своими «исконными территориями», и эта позиция Японии остаётся неизменной. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Сергей Красноухов/ТАСС

Речь идёт об островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

«Северные территории — исконные территории нашей страны, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — подчеркнул он.

Он добавил, что власти упорно продвигали переговоры, исходя из различных заключённых ранее соглашений и документов между Японией и Россией. Мацуно отметил, что территориальная принадлежность четырёх островов является предметом переговоров о мирном договоре.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля 2023 года агентство Kyodo со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что власти Китая впервые с 1964 года изменили свою позицию в отношении Курильских островов, заявив о своём нейтралитете по этому вопросу, что, по оценке издания, в ещё большей степени сблизило Пекин и Москву.

При этом в очередной «Синей книги по дипломатии» МИД Японии за 2023 год Курильские острова вновь названы «незаконно оккупированными» Россией. Это произошло впервые с 2003 года. Также в Синей книге впервые с 2011 года появилось определение, что Курилы ― территория, принадлежащая Японии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле регулярно видят заявления властей Японии о том, что Курилы якобы «оккупированы» Россией, и считают подобную постановку вопроса неприемлемой. Он напомнил, что Курилы — неотъемлемая часть Российской Федерации.

После поражения в войне Япония 2 сентября 1945 года подписала Акт безоговорочной капитуляции и приняла условия Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года. Японский суверенитет по решению союзников ограничили островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага. Все Курильские острова указом Президиума Верховного Совета СССР 2 февраля 1946 года включили в состав Советского Союза.