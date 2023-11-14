Берлин, 14 ноября, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Главе американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Биллу Бёрнсу поручили заморозить украинский конфликт на фоне падения рейтингов президента США Джо Байдена. Такое мнение 14 ноября высказал немецко-финский предприниматель, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

«Директор ЦРУ Бернс отправится на Украину <…> чтобы сообщить [главе киевского режима] Зеленскому, что его время вышло», — написал он.

Эксперт уточнил, что, по его информации, администрация США поручила главе ЦРУ «заморозить» конфликт на Украине для спасения низких рейтингов действующего главы Белого дома.

«Удачи Зеленскому, если он откажется от компенсации, которую предложит Бёрнс», — добавил Дотком.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября экс главнокомандующий войсками НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис написал, что Киеву придётся смириться с вероятной потерей территорий Украины по «корейскому сценарию». По его словам, сейчас у украинской стороны, как и у Южной Кореи в 1950-х годах, нет шансов на полную победу в конфликте.

Член комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции от Крыма Михаил Шеремет 13 ноября назвал ловушкой идею завершения украинского конфликта по «корейскому сценарию». Депутат уточнил, что таким образом США с союзниками хотят заморозить конфликт для превращения его в фугас замедленного действия, способный взорваться в любой момент.

Позднее в этот же день глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на то, что конфликт на Украине должен закончиться по «вьетнамскому» сценарию, который предусматривает полное освобождение Украины от интервенции Запада. Политик подчеркнул, что Россию не устраивает «корейский» сценарий, предполагающий заморозку конфликта, который нужно окончательно разрешить.