Тель-Авив, Израиль, 14 ноября, 2023, 09:31 — ИА Регнум. В понедельник, 13 ноября, на территорию сектора Газа прибыло ещё 98 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях в соцсети X (ранее Twitter).

Abed Rahim Khatib/Global Look Press

По информации управления, 42 грузовика из этого числа привезли в палестинский анклав продукты питания (963 тонны), 14 — медицинское оборудование (176 тонн), 19 — воду (380 тонн), 15 — предметы первой необходимости для организации работы пунктов временного размещения (225 тонн) и ещё восемь — смешанные грузы (137 тонн).

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября из опубликованного отчёта Управления ООН по координации гуманитарных вопросов стало известно, что в секторе Газа наблюдается нехватка продовольственных продуктов. Отмечалось, что ситуация в этом вопросе ухудшается, так как союзники не могут доставить в Газу помощь в течение последних восьми дней.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 7 ноября заявил, что Россия продолжит поддерживать контакты с Египтом и палестинцами для продолжения оказания гуманитарной помощи в секторе Газа. Он уточнил, что любые потоки помощи ограничены в объёме и могут проходить только через территорию египетского КПП «Рафак».