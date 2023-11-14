Вологда, 14 ноября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Совместный проект, который реализуют УМВД России по Вологодской области и АО «Апатит» (группа «ФосАгро»), удостоен премии МВД России «Святой Георгий» в социальной сфере. Он называется «Агенты безопасности» и посвящен профилактике правонарушений.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

«Между компанией и УМВД России по Вологодской области уже несколько лет действует долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения, выявления преступлений, организации деятельности народной дружины», — рассказал начальник управления Министерства внутренних дел России по Вологодской области полковник полиции Павел Серов. «Очень рад, что одно из направлений этого сотрудничества, проект «Агенты безопасности», стал обладателем высокой награды, — отметил он. — Уверен, полученные знания помогают школьникам формировать навыки безопасного поведения и привычки здорового образа жизни».

Совместный авторский проект «Агенты безопасности» реализуется с 2020 года. За это время его участниками стали более пяти тысяч школьников. По словам одного из создателей «Агентов безопасности», директора дирекции по экономической безопасности АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Алексея Смирнова, цель проекта — привить подрастающему поколению базовые основы безопасности поведения, которые могут пригодиться и в школе, и в повседневной жизни.

«Проект представляет комплексный набор знаний в различных сферах жизни и реализуется в форматах, которые интересны для молодежи — интерактивные локации, передвижные выставки, конкурсы в социальных сетях, увлекательные интеллектуальные игры и интересные экскурсии», — отметил Смирнов. Он сообщил, что участниками проекта стали учащиеся школ Череповца и Вологодской области, дети работников АО «Апатит», воспитанники детских домов и трудные подростки, кадеты. «Полученные знания помогут ребятам сориентироваться в непростых жизненных ситуациях, обезопасить себя и своих близких», — подчеркнул директора дирекции по экономической безопасности АО «Апатит».

«Высокая оценка проекта со стороны Министерства внутренних дел — яркое подтверждение его актуальности и эффективности, — заявил генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг. Он выразил уверенность, что опыт в работе с молодежью, накопленный творческой группой «Агентов безопасности» и УМВД России по Вологодской области, достоин самого широкого тиражирования. «Этот проект — настоящая школа безопасного поведения, помогающая подросткам распознавать риски, в том числе связанные с мошенничеством и другими противоправными действиями в сети интернет, — считает Гильгенберг. — Продолжая эту работу, мы делаем окружающий нас мир более безопасным».

Премия «Святой Георгий» утверждена приказом МВД России в 2019 году. Она присуждается ежегодно в пяти номинациях: в области литературы и искусства, науки и техники, физической культуры и спорта, информации и массовых коммуникаций, в социальной сфере. Статуэтка «Святой Георгий» представляет собой копию скульптуры на Трубной площади в Москве — святой Георгий Победоносец, поражающий копьем змия.