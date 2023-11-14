Луганск, 14 ноября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Командование украинских войск производит переброску дополнительной бронетехники и живой силы от Торского в направлении Кременной. Об этом 14 ноября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Из района населённого пункта Торское по направлению населённого пункта Кременная отмечена переброска бронетехники и личного состава украинских боевиков», — написал он.

Эксперт уточнил, что колонны с вооружением и техникой передвигаются малыми группами по 3–5 единиц и чаще всего это происходит в ночное время суток.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 ноября Марочко написал, что мобилизованным в ряды ВСУ выдают уже ношенную форму и средства защиты б/у. Эксперт уточнил, что такие вещи, как правило, непригодны для использования и имеют характерные повреждения и зловонный запах.

Ранее в этот же день главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный признал, что его подчинённые оказались в сложной ситуации на отдельных участках фронта. Он уточнил, что такая ситуация наблюдается на авдеевском, купянском и марьинском направлениях.