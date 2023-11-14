Братислава, 14 ноября, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Власти Словакии намерены профинансировать производство двух машин для разминирования «Божена-4» в рамках гуманитарной помощи Киеву. Об этом 13 ноября по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе журналистам сообщил глава словацкого внешнеполитического ведомства Юрай Бланар.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Бланара, Братислава предложила помощь Украине в гуманитарной области — при разминировании территории.

Глава МИД Словакии отметил, что у военных республики есть большой опыт в этом вопросе, которым они могут поделиться.

«Возможно, вы уже знаете, что Словакия собирается профинансировать производство для Украины двух систем для разминирования «Божена-4», которые в начале 2024 года уже могли бы работать в Херсонской области», — сказал он.

Словацкие власти готовы оказывать Киеву помощь в подготовке к зимнему периоду, однако не станут поставлять на Украину оружие из запасов своей армии.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября новое правительство Словакии отклонило инициативу своих предшественников о выделении очередного пакета военной помощи киевскому режиму в размере 40,3 млн евро.

В начале октября в Словакии прошли парламентские выборы, на которых победила партия «Направление — социальная демократия» (Smer), возглавляемая Робертом Фицо. Словацкий политик 25 октября официально возглавил правительство республики.

Фицо 26 октября заявил, что перед началом специальной военной операции на Украине украинские военные совершали атаки на мирное население Донбасса.