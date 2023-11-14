Москва, 14 ноября, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Состояние 1.4 миллиона газовых плит в московских квартирах проверили Специалисты Комплекса городского хозяйства российской столицы с января по октябрь текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, это составляет порядка 80% газовых плит в Москве.

Nao24.ru Газовая плита

«Плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы находится на особом контроле, — отметил Пётр Бирюков. — Все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком». «За январь–октябрь оценили состояние около 1,4 млн. газовых плит, что составляет почти 80% от общего числа, — рассказал заместитель мэра. — Выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдаются памятки».

Информация о датах и времени проведения проверок заранее размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.

По словам Бирюкова, срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет. «После этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа», — напомнил он. Заместитель мэра уверен, что поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена.

На сегодняшний день в Москве более 1,8 млн. семей пользуются газовыми плитами. Для обеспечения безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно своевременно контролировать его состояние. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения, подчеркнул Пётр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства Москвы напомнил, чтов соответствии с правилами, с 2019 года газовая плита должна быть обязательно оборудована системой «газ-контроль», которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.