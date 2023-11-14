Блинкен признал разногласия в Госдепе из-за подхода США к конфликту в Газе
Вашингтон, 14 ноября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Разногласия внутри Госдепа из-за подхода к конфликту между Израилем и ХАМАС, которого придерживается администрация президента США Джозефа Байдена, признал госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом 13 ноября сообщает телеканал CNN, ссылаясь на внутреннее электронное письмо, отправленное сотрудникам Госдепа.
«Некоторые люди в департаменте могут быть не согласны с подходами, которых мы придерживаемся, или могут иметь взгляды на то, что мы можем сделать лучше», — указывает Блинкен в письме.
Глава Госдепа США отмечает, что в Вашингтоне организовывают разные форумы, цель которых — обсудить разногласия. А в представительствах США по всему миру, по словам Блинкена, проводятся «искренние дискуссии» для идей и обратной связи. По мнению госсекретаря США, должно быть «сделано намного больше» для уменьшения страданий палестинцев.
Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники Госдепартамента США подписали письмо с призывом к Белому дому пересмотреть позицию по конфликту Израиля с Палестиной. Также в тексте обращения выдвинуты обвинения в адрес американского президента Байдена в распространении дезинформации о ситуации в зоне боевых действий. Подписи под созданным обращением поставили 100 государственных служащих.
В свою очередь, американская правозащитная организация Center for Constitutional Rights (Центр в защиту конституционных прав) подала иск в федеральный суд против администрации президента США Байдена, обвинив его в соучастии в геноциде палестинцев в секторе Газа.