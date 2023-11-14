Вашингтон, 14 ноября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Разногласия внутри Госдепа из-за подхода к конфликту между Израилем и ХАМАС, которого придерживается администрация президента США Джозефа Байдена, признал госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом 13 ноября сообщает телеканал CNN, ссылаясь на внутреннее электронное письмо, отправленное сотрудникам Госдепа.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Некоторые люди в департаменте могут быть не согласны с подходами, которых мы придерживаемся, или могут иметь взгляды на то, что мы можем сделать лучше», — указывает Блинкен в письме.

Глава Госдепа США отмечает, что в Вашингтоне организовывают разные форумы, цель которых — обсудить разногласия. А в представительствах США по всему миру, по словам Блинкена, проводятся «искренние дискуссии» для идей и обратной связи. По мнению госсекретаря США, должно быть «сделано намного больше» для уменьшения страданий палестинцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники Госдепартамента США подписали письмо с призывом к Белому дому пересмотреть позицию по конфликту Израиля с Палестиной. Также в тексте обращения выдвинуты обвинения в адрес американского президента Байдена в распространении дезинформации о ситуации в зоне боевых действий. Подписи под созданным обращением поставили 100 государственных служащих.

В свою очередь, американская правозащитная организация Center for Constitutional Rights (Центр в защиту конституционных прав) подала иск в федеральный суд против администрации президента США Байдена, обвинив его в соучастии в геноциде палестинцев в секторе Газа.