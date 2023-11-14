Рамалла , 14 ноября, 2023, 08:09 — ИА Регнум. В результате авиаудара израильских военных по лагерю беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан погибли пять человек и ещё девять пострадали. Об этом 14 ноября сообщил телеканал Al Mayadeen.

Nidal Eshtayeh/Global Look Press

Отмечается, что также во время рейда армии Израиля на лагерь получили повреждения три военные машины ЦАХАЛ и был подорван один бульдозер.

«Число палестинцев, погибших в лагере беженцев Тулькарм на оккупированном Западном берегу… возросло до пяти, девять пострадали», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября стало известно, что военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняли здание парламента в городе Газа. Они также сделали коллективную фотографию на парламентской трибуне.

Американская газета The Washington Post 14 ноября написала, что Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению соглашения по освобождению большинства израильских заложников. По данным издания, об окончательном соглашении могут публично объявить в течение ближайших нескольких дней.