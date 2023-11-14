Брюссель, 14 ноября, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Сюрреализмом назвала речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости вступления Украины в ЕС бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

Дарья Драй ИА REGNUM Бывший министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль

По мнению экс-главы МИД Австрии, вступление Украины в Евросоюз лишь ослабит объединение. При этом, по словам Кнайсль, фон дер Ляйен реализует такую политику не одна, а вместе со своей «свитой», что придаёт ситуации ещё больше сюрреалистичности.

«И Германия тут лидирует, потому что фон дер Ляйен произнесла свою, скажем так, «историческую речь», на фоне заголовков <…> об Анналене Бербок, которая практически единолично пообещала своему коллеге Кулебе, что «вопрос с ЕС будет решен в вашу пользу», — указала Кнайсль.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила 8 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам».

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. В частности, для этого страна должна завершить переговоры по реформированию политической, экономической, общественной и культурной жизни.