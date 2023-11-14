Новый, 629-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об идее Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного использовать армию солдат-роботов. Механических военных главком присмотрел на выставке в Нью-Йорке и доложил Владимиру Зеленскому, шокировав главу киевского режима способом найденного «прорыва». Об этом сообщил народный депутат Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву, опубликованном на видеохостинге YouTube.

Марина Каширская ИА REGNUM Робот

Ещё один «прорыв» киевской армии обнаружился в Луганской Народной Республике (ЛНР). Доказательства того, что инструкторы НАТО и Федерального бюро расследований (ФБР) США тренировали собак-подрывников для работы на Украине нашлись в Северодонецке (ЛНР), сообщила 14 ноября «РИА Новости» сотрудница местных спецслужб. По её словам, животных обучают одной команде, а после к ним прикрепляют взрывное устройство и обозначают цель.

Тем временем на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества поражены подразделения 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 15-го полка национальной гвардии Украины. Удар по противнику армейской авиацией нанесли подразделения группировки войск «Центр».

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