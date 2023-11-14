Вашингтон, 14 ноября, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа превратили анклав в Гамбург в 1943 году после бомбардировки союзниками. Такое заявление сделал 13 ноября американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге в Substack со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

«Они разрушают сооружения, которые ранее подвергались бомбардировкам, чтобы гарантировать, что туннели внизу больше не будут пригодны для использования <…> и город Газа теперь выглядит как Гамбург 1943 года», — отметил один из источников Херша.

Журналист пояснил, что изначально план Израиля состоял в запуске по туннелям слезоточивого газа либо в их подрыве. Такие действия могут спасти жизнь израильским солдатам в случае, если понадобится штурмовать системы туннелей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как предположил журналист Сеймур Херш, власти Израиля не исключают возможности затопления подземных тоннелей ХАМАС перед началом наземной операции. При этом если внутри туннелей находятся заложники, то они будут затоплены тоже.

Кроме того, Херш заявил, что с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке Израиль сбросил на Газу столько взрывчатки, сколько сопоставимо с мощностью сброшенной США на Хиросиму атомной бомбы.