Багдад, 14 ноября, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись, на ней показана гражданка России, которую ранее похитили. Речь идёт о кадрах, на которых женщина появилась впервые после исчезновения.

newlinesinstitute.org Елизавета Цуркова

В июле канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху назвала Цуркову российско-израильской гражданкой, которая якобы удерживается шиитскими ополченцами в качестве заложницы в Ираке.

На опубликованной Al Rabiaa видеозаписи Цуркова заявляет, что работает на израильские и американские спецслужбы. Кроме того, она критикует действия Израиля в секторе Газа.

На кадрах похищенная говорит на иврите. По словам женщины, она «работала на сирийской территории для налаживания связей между израильской стороной и демократическими силами Сирии на северо-востоке этой арабской республики».

Цуркова рассказала, что прибыла в страну в 2019 году, когда служила в Моссаде (разведка Израиля) и Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США. После этого она перебралась в Ирак, где занималась «нормализацией отношений» с местной либеральной оппозицией.

Заложница пояснила, что её основной задачей в последнее время якобы являлось «разжигание вражды между иракскими шиитами», что в перспективе должно было спровоцировать конфликт. Цуркова также утверждает, что Биньямин Нетаньяху находится под влиянием своей жены Сары и сына Яира.

Женщина призвала семьи людей, находящихся в плену у радикального движения ХАМАС, убедить правительство Израиля остановить боевые действия в секторе Газа. Кроме того, она попросила свою семью добиваться её освобождения.

5 июля израильская радиостанция «Кан» передала информацию о том, что израильские власти сотрудничают с США, чтобы освободить Цуркову. Журналисты уточнили, что она является учёным и экспертом по Сирии и Ближнему Востоку.

Похищенная якобы прибыла в Ирак по российскому паспорту для работы над докторской диссертацией и проведения исследований для Принстонского университета (США). Цуркову удерживают бойцы шиитской группировки «Катаиб Хезболла».