Москва, 14 ноября, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Боевые возможности истребителей пятого поколения Су-57 растут благодаря оснащению машин двигателем второго этапа и внедрению современных технологий. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Иван Шилов ИА REGNUM Су-57

«Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются её боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии… Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

В «Ростехе» отметили, что на данный момент проводятся лётные испытания истребителя с двигателем второго этапа, так как действующий серийный контракт предусматривает поставку самолётов с новыми двигателями.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что для многоцелевого истребителя Су-57 разработали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Новая ракета имеет меньшие размеры, однако она не уступает аналогам, применяемым на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.