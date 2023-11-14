Рамалла , 14 ноября, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Единственный электрогенератор больницы «Аль-Амаль» в секторе Газа остановился, жизнь пациентов под угрозой. Об этом 14 ноября сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) в соцсети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

Как уточнили в PRCS, остановка единственного электрогенератора в больнице «Аль-Амаль» угрожает жизни 90 пациентов, находящихся на лечении, из них 25 человек находятся в отделении медицинской реабилитации, и их состояние может резко ухудшится в любой момент, вплоть до летального исхода. Кроме того, в помещениях больницы находятся около девяти тысяч перемещённых лиц.

Отмечается, что больница использует сейчас очень маленький генератор, который обеспечивает энергией только родильное отделение и поддерживает аварийное освещение. Топливо для этого генератора закончится в течение 24 часов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министерство здравоохранения Палестины предупредило о риске остановки работы всех действующих больниц в секторе Газа в течение 48 часов, если они не получат помощь в ближайшее время.

В секторе Газа, по данным правительства анклава, связанного с пресс-службой ХАМАС, в результате атак израильской армии вынужденно закрылись 22 больницы из 35 существующих, а также 49 медицинских центров.