Москва, 14 ноября, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и их союзники, незаконно оккупирующие территории Сирии, принимают участие в расхищении и контрабанде нефти и зерна. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Вашингтон и его союзники, незаконно оккупирующие территории на северо-востоке и юге Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, лишая сирийское население хлеба и энергоресурсов», — говорится в распространённом сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Запад, несмотря на свои заявления, не выполняет обязательства по выделению средств на оказание срочной гуманитарной помощи, а также не содействует возвращению беженцев. При этом США и Евросоюз продолжают оказывать негативное влияние на экономику Сирии, вводя односторонние санкции, которые запрещают ввоз в страну стройматериалов, генераторов, медицинского оборудования и лекарств.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября глава Министерства обороны США Ллойд Остин сообщил, что президент Джо Байден приказал вооружённым силам нанести удары по иранским объектам в Сирии. Глава Пентагона отметил, что действия Вашингтона являются ответом на нападения на американских военных в Сирии со стороны связанных с Ираном группировок.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти удары провокационными и способствующими усилению напряжённости на Ближнем Востоке. При этом Песков назвал крайне маловероятным втягивание России в боевые действия в этом регионе.