Тель-Авив, Израиль, 14 ноября, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) организовала передачу инкубаторов для недоношенных детей из одной из израильских больниц в палестинский медицинский центр «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщается в заявлении Вооружённых сил еврейского государства.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Кроме того, ЦАХАЛ предложил помощь генеральному директору этого учреждения. В тексте также говорится, что израильская армия «сохраняет приверженность своим моральным и профессиональным обязанностям в отношении гражданского населения».

В заявлении подчёркивается, что ЦАХАЛ проводит «четкую границу» между мирными жителями и членами палестинской группировки ХАМАС, которую в Израиле считают террористической. Помимо этого, в обращении сказано, что израильские военные готовы сотрудничать с любым надежным посредником для передачи инкубаторов сотрудникам «Аш-Шифа».

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари предупредил, что Израиль позволит проходить грузам с гуманитарной помощью, которые будут направляться только в южную часть сектора Газа.

23 октября канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху выпустила заявление в котором говорилось, что Израиль не собирается передавать в Газу гуманитарную помощь, а также будет препятствовать любым неконтролируемым поставкам таких грузов в палестинский анклав.

29 октября Даниэль Хагари проинформировал, что Египет и США намерены расширить гуманитарные поставки в сектор Газа.