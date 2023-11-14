В Палестине предупредили о риске остановки работы всех больниц в Газе
Минздрав Палестины предупредил о риске остановки работы всех больниц в Газе
Рамалла , 14 ноября, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Работа всех действующих больниц в секторе Газа может остановиться, если в ближайшее время медицинские учреждения не получат помощь. Об этом 13 ноября сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.
Представитель палестинского минздрава уточнил, что если помощь в сектор Газа не прибудет в течение ближайших 48 часов, то работа всех больниц в анклаве будет приостановлена.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в секторе Газа в результате атак израильской армии вынужденно закрылись 22 больницы из 35 существующих, а также 49 медицинских центров.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за время обострения конфликта с Израилем на медучреждения в Газе было совершено 137 нападений. В результате атак погиб 521 человек, ещё 686 получили ранения, в том числе 16 погибших и 38 раненых среди работников здравоохранения, находившихся при исполнении служебных обязанностей.