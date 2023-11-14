Рамалла , 14 ноября, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Работа всех действующих больниц в секторе Газа может остановиться, если в ближайшее время медицинские учреждения не получат помощь. Об этом 13 ноября сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Представитель палестинского минздрава уточнил, что если помощь в сектор Газа не прибудет в течение ближайших 48 часов, то работа всех больниц в анклаве будет приостановлена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в секторе Газа в результате атак израильской армии вынужденно закрылись 22 больницы из 35 существующих, а также 49 медицинских центров.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за время обострения конфликта с Израилем на медучреждения в Газе было совершено 137 нападений. В результате атак погиб 521 человек, ещё 686 получили ранения, в том числе 16 погибших и 38 раненых среди работников здравоохранения, находившихся при исполнении служебных обязанностей.