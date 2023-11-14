Севастополь, 14 ноября, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Похороны гвардии подполковника Яна Суханова, который участвовал в боях за Мариуполь и завод «Азовсталь», прошли в Севастополе. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Telegram-канал Михаила Развожаева Гвардии подполковник Ян Суханов

Суханов служил начальником штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Гвардии подполковник также прошёл «горячие» точки, включая Сирию, и успел получить за боевые заслуги множество наград, в том числе Орден Мужества.

Он находился в зоне спецоперации с 24 февраля 2022 года. В ходе боев в Мариуполе Суханов был ранен. Военнослужащий проходил лечение в госпитале в Москве, где врачи диагностировали у него ещё одно заболевание, которое не позволило организму побороть ранения.

Вместе с Сухановым в Севастополе попрощались с гвардии рядовым Артёмом Клягиным, который служил в 810-й отдельной бригаде морской пехоты и геройски погиб под населённым пунктом Безыменное в Херсонской области.

Telegram-канал Михаила Развожаева Гвардии рядовой Артём Клягин

Развожаев уточнил, что Клягин стал участником специальной военной операции в июле 2022 года. Решение рядового было связано с памятью о его дедушке, который прошел всю Великую Отечественную войну, защищая Родину.

Клягин погиб, пытаясь эвакуировать из-под обстрела раненых боевых товарищей.