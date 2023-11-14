Киев, 14 ноября, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный предложил Владимиру Зеленскому идею создания солдат-роботов, что шокировало главу киевского режима. Об этом народный депутат Евгений Шевченко рассказал в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву, опубликованном на видеохостинге YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Он [Залужный — ред.] где-то на выставке в Нью-Йорке увидел этих роботов, приехал к президенту и заявил: «Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв — нам нужны роботы»… Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал», — заявил Шевченко.

Он также напомнил, что ранее Валерий Залужный в интервью изданию Economist назвал конфликт на Украине зашедшим в тупик из-за отсутствия технологического скачка. В том же интервью главком ВСУ признал, что украинская армия не смогла добиться поставленных задач в ходе наступления в том числе из-за минных полей и эшелонированной российской линии обороны.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября Залужный в ходе телефонного разговора с председателем объединённого комитета начальников штабов США Чарльзом Брауномпризнал тяжёлое положение ВСУ на отдельных участках фронта. Также стороны обсудили возможные будущие наступательные действия и планы на зимний период.