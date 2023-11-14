Вашингтон, 14 ноября, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Сотрудники Госдепартамента США подписали письмо с призывом к Белому дому пересмотреть позицию по конфликту Израиля с Палестиной, сообщает портал Axios со ссылкой на соответствующий документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Кроме того, в тесте обращения выдвинуты обвинения в адрес американского президента Джо Байдена в распространении дезинформации о ситуации в зоне боевых действий. В письме также утверждается, что Израиль совершает «военные преступления» в секторе Газа, а власти США пытаются скрыть эти данные.

Журналисты отмечают, что автором записки стал младший дипломат, который на своей странице в соцсети написал, что он стал «соучастником геноцида» из-за поддержки Израиля Байденом. Подписи под созданным обращением поставили 100 государственных служащих.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября газета The Washington Post написала, что США, поддерживая действия Израиля, наносит ущерб собственным позициям на Ближнем Востоке. Кроме того, в публикации говорится, что среди стран региона наблюдается «недовольство» в отношении Вашингтона из-за его помощи Тель-Авиву. Авторы статьи пояснили, что такая позиция проявилась в ходе поездки американского госсекретаря Энтони Блинкена в государства Ближнего Востока и Азии.

13 ноября Служба внешней разведки России обнародовала информацию о том, что США пытаются убедить Израиль ускорить проведение военной операции в секторе Газа, поскольку боевые действия в регионе могут помешать Джо Байдену выиграть президентские выборы в 2024 году. Кроме того, в ведомстве уточнили, что Вашингтон заручился поддержкой Лондона и Берлина, а теперь собирается блокировать попытки других стран добиться прекращения огня в регионе.