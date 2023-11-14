Вашингтон, 14 ноября, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден в очередной раз допустил оговорку на встрече с представителями хоккейных команд в Белом доме, обратившись к вице-президенту Камале Харрис как к главе Соединённых Штатов Америки.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы всё правильно делаем», — заявил Байден.

При этом сама Харрис с учётом возраста действующего американского лидера, которому в конце потенциального второго срока исполнится 86 лет, допускает возможность перехода к ней обязанностей главы Белого дома.

В ноябре 2021 года Харрис исполняла обязанности главы США в течение одного часа и 25 минут, пока Байден находился под наркозом во время плановой операции.

Психическое и физическое состояние действующего американского лидера уже давно вызывают опасения у многих граждан США. Байден является старейшим главой Соединённых Штатов в истории страны и постоянно попадает в странные ситуации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце октября Байден оговорился и выразил благодарность палестинцам, а не президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси за работу по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

А в ходе рабочего визита в Израиль американский лидер заявил, что он родился в этой стране. При этом доподлинно известно, что сам Байден родился в штате Пенсильвания, а его прапрапрадед Уильям Байден родился в графстве Сассекс в Англии, откуда эмигрировал в США.