Вашингтон, 14 ноября, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андреем Ермаком пути и возможные действия для укрепления инфраструктуры Украины до наступления зимы. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 13 ноября, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Утром госсекретарь [Энтони Блинкен] обсудил с господином [Андреем] Ермаком шаги, которые мы можем предпринять с Украиной для того, чтобы укрепить её инфраструктуру в преддверии зимы», — сказал Миллер.

Он отметил, что в рамках состоявшегося в понедельник телефонного разговора стороны обсуждали защиту объектов украинской энергетической инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в ходе беседы с председателем объединённого комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном обсудил планы на зимний период. Также он сообщил о тяжёлом положении ВСУ на отдельных участках фронта и рассказал о возможности восстановления боеспособности ряда подразделений.