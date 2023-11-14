Киев, 14 ноября, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины опровергло слухи о возможных увольнениях в командовании вооружённых сил страны. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещённой и признанной в России экстремистской).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Ответ на все запросы от СМИ: министерство обороны не комментирует непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что опубликованная информация о возможной отставке ряда командующих ВСУ не соответствует действительности.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники сообщило, что глава минобороны Украины Рустем Умеров рассматривает возможность увольнения командующего группировкой войск «Север» Сергея Наева, командующего медицинскими силами Татьяны Остащенко и командующего группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Лещенко выступил с опровержением информации о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по инициативе главы министерства обороны Рустема Умерова. По его словам, эта информация является примеров ведения информационной войны и обвинил в этом экс-президента Украины Петра Порошенко.